The Bateleurs lançam LP de estreia

A banda The Bateleurs vai lançar o seu LP de estreia intitulado “The House In The Tenth House” no dia 12 de maio, com o selo da MilanaMúsica Records, anunciou a editora.

Este grupo baseado em Lisboa tem um dos seus membros com raízes do Algarve, Marco Reis, natural de Vila Real de Santo António, que vai apresentar o álbum da banda no Pátio do Sol, em Barcarena, no dia do lançamento oficial.

A banda é fortemente influenciada por grupos de rock dos anos 70 como Led Zeppelin, Deep Purple e Janis Joplin, além de possuírem uma forte conexão com os blues.

Este álbum foi masterizado nos Estados Unidos da América no Infrasonic Sound, um estúdio por onde já passaram artistas como Rival Sons e Chris Stapleton.

“The House In The Tenth House” foi gravado em várias fases, sendo a primeira no Canoa Studios e posteriormente nos Dynamix Studios, Plateia d’ilusões e MC Sound Studios.