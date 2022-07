The Gift atuam no “Verão em Tavira”

No dia 03 de agosto, pelas 22:00, o Parque do Palácio da Galeria acolhe o concerto dos The Gift. O espetáculo irá celebrar a história da banda, ao longo dos últimos 25 anos, assim como apresentar as canções do último disco “Verão”.

O momento musical juntará a intimidade das canções mais próximas do grupo e que caracterizam o disco “Verão” com a explosividade de outros temas que integram a vida da banda, a qual se apresenta em palco com sete músicos.

Os ingressos para os espetáculos estarão à venda no stand de informações do Verão em Tavira, situado na Praça da República, diariamente, entre as 20:00 e as 23:00, ou na bilheteira do espetáculo, no dia, e de terça-feira a sábado, no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público.