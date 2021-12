The Prime Energize convida a celebrar o Natal com jantares especiais

Em contagem decrescente para as festividades, o Hotel The Prime Energize, em Monte Gordo, apresenta os seus menus de jantar de grupo para celebrar o Natal no restaurante Fuel by Chakall. Fique a conhecer as opções para juntar a família, amigos ou até colegas de trabalho.

Os menus de jantar estão disponíveis para grupos superiores a dez pessoas, e incluem propostas gastronómicas com produtos sazonais para celebrar (e degustar) a época natalícia.

Assinado por Chakall, chef executivo do Fuel by Chakall, existem três menus disponíveis que incluem tapas para partilhar, pratos principais, sobremesas e bebidas.

Assim, com a temática de partilha e convívio sempre presente, em qualquer um dos menus a refeição inicia-se com o couvert que inclui o pão de pita, manteiga aromatizada e azeitonas marinadas em laranja do Algarve.

Já nas tapas, destacam-se as Bolinhas de alheira com aioli e o Ceviche de salmão. Nos pratos principais, o Polvo grelhado com molho crioula de manga e xerém e a Rib eye maturada com batata-doce frita e feijão à brasileira são os protagonistas.

E uma vez que para celebrar o Natal não podem faltar os doces, a Marquise de chocolate negro, molho de manga e chili com gelado e a Pannacotta de poejo prometem fazer as delícias dos mais gulosos. Para acompanhar esta experiência gastronómica existirá uma seleção Prime de vinho branco e tinto, juntamente com águas, refrigerantes e cerveja.

Com possibilidade de pedir antecipadamente opções vegetarianas para serem incluídas nos menus, os jantares de Natal The Prime Energize estão sujeitos a reservas prévias e estão disponíveis entre 28€ e 39€ por pessoa.

PUB