Tiago Reis vence Baja de Loulé de todo-o-terreno

A dupla Tiago Reis e Válter Cardoso (Toyota) venceu no domingo a Baja TT de Loulé, quarta prova da temporada do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno.

A dupla da Toyota Hilux beneficiou de dois furos que afetaram João Ferreira e David Monteiro (Mini), que lideravam, para terminar com 21,5 segundos de vantagem sobre a dupla do Mini John Cooper Works.

João Dias e João Miranda (Can-Am) foram terceiros, a 27,5 segundos dos vencedores.

Com estes resultados, João Ferreira mantém a liderança do campeonato, onde conta já com duas vitórias.

Nas motas, o vencedor foi Micael Simão (GasGas), que terminou a prova algarvia com 1.24,7 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, Martin Ventura (Yamaha).

Gustavo Gaudêncio (Honda) foi terceiro, a 4.22,1 minutos.

A próxima prova será a Baja de Reguengos de Monsaraz, de 23 a 25 de setembro.