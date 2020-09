Tiesto e Marshmello no festival Electric Daisy Carnival em Portimão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Tiesto, Marshmello, DJ Snake, Alesso e Armin Van Buuren são alguns dos nomes que integram o cartaz do festival Electric Daisy Carnival (EDC), que acontece no próximo verão na Praia da Rocha, em Portimão, anunciou hoje a organização.

A cidade algarvia foi a escolhida para acolher a edição de 2021 daquele festival que se realiza anualmente nos Estados Unidos da América e que volta a acontecer na Europa, entre 18 e 20 de junho, quando celebra 25 anos de existência.

O evento de música de dança será repartido por mais de 140 artistas que atuarão em cinco palcos temáticos incluindo, entre outros estilos musicais, house, techno, hardstyle e bass.

No cartaz, hoje revelado, contam-se ainda artistas como Eric Prydz, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Diplo, Chase & Status, Sven Vath, Andy C, Charlotte de Witte, Camelphat, Jamie Jones, Sigma, Scooter e Gorgon City.

A partir das 09:00 de quinta-feira arranca a pré-venda de bilhetes para o festival, cujo preço começa nos 129 euros. A venda geral de bilhetes inicia-se às 09:00 de sexta-feira.

A Insomniac, empresa promotora do festival em Las Vegas e que o tem levado a outras partes do mundo, considerou que “Portugal é o destino ideal para a produção de festivais de verão e, Portimão, pelas suas condições naturais e pelo apoio do seu município e de todas as restantes autoridades, é o local de eleição” para realizar três dias de festa com os principais nomes da música de dança.

O EDC conta também com a empresa portuguesa MOT como parceira nacional e o seu responsável, Tiago Castelo Branco, considerou que “o facto de o EDC ter escolhido Portugal para comemorar na Europa os seus 25 anos é motivo de orgulho, mas também de reflexão para o Governo, que não pode deixar de olhar para estas oportunidades”, referindo-se à projeção internacional do festival e à promoção que a sua organização acarreta para o Algarve e o país.

O evento conta, ainda, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

No próximo ano, Portimão tem já marcados três festivais de música de cariz internacional: para além do EDC, estão também agendados o Afro Nation (entre 1 e 3 de julho com um cartaz que reúne dezenas de nomes como Chris Brown, Skepta e Wizkid) e o Rolling Loud (9 e 10 de julho, com Cardi B, Stormzy, entre muitos outros).