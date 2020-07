Tim dá concerto este sábado em Tavira

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Tim, vocalista dos Xutos e Pontapés, sobe ao palco do Parque do Palácio da Galeria de Tavira no sábado, 25 de julho, pelas 22:00, anunciou a autarquia.

O músico traz a Tavira o álbum “20 – 20 – 20” que conta com a colaboração de Moz Carrapa, Nuno Espírito Santo e os filhos de Tim, Vicente e Sebastião Santos, com temas ativos e outros mais íntimos, segundo o comunicado da autarquia.

Os bilhetes encontram-se à venda diariamente na Praça da República entre as 20:00 e as 23:00 e no largo em frente ao Palácio da Galeria no dia do espetáculo no mesmo horário, além do website www.ticketline.sapo.pt.

As entradas têm um valor de 10 euros, que vão reverter a fazer da aquisição de equipamentos de proteção individual para as instituições de solidariedade social do concelho.

O espaço terá lotação máxima reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingência, devido à pandemia de covid-19.

É obrigatória a aquisição prévia dos bilhetes, o uso de máscara e o cumprimento das regras de segurança definidas.