Tino de Rans vai estar em campanha eleitoral no Algarve pelo RIR

O presidente do RIR (Reagir, Incluir, Reciclar), Vitorino Silva, também conhecido como Tino de Rans, vai estar de visita ao Algarve no próximo dia 15 de janeiro, sábado, para uma ação de campanha do Partido.

O Mercado de Loulé será a primeira paragem de Tino de Rans, onde vai estar reunido com populares a partir das 09:30, seguindo depois para o Mercado de Olhão, às 11:30.

Rui Curado, cabeça de lista do RIR pelo Algarve e candidato às próximas eleições legislativas pelo Círculo de Faro, acompanhará Vitorino Silva durante estas ações eleitorais.