Título nacional de ralis decide-se nas estradas algarvias

A tradicional prova de encerramento do campeonato português de ralis, o Rallye Casinos do Algarve, vai para a estrada a 1 e 2 de novembro, com 120 quilómetros de especiais de classificação a percorrerem os municípios de Lagoa, Portimão, Monchique e Lagos.

A prova irá para a estrada no dia 1 de manhã, com a realização do shakedown e qualifying stage na zona de Porches. Posteriormente, a ação prosseguirá em Lagoa, onde a partida oficial da prova terá lugar às 14h30, junto ao pavilhão municipal. Os concorrentes irão em direção ao troço de Portimão, uma novidade na prova e que marca o regresso deste município a acolher troços do Rallye Casinos do Algarve.

Neste primeiro dia, os concorrentes passam duas vezes por esta classificativa e pela do Chilrão, naquele que será o primeiro contacto com a serra de Monchique. O dia concluirá com a super-especial de Lagos, pelas 21h00, um clássico moderno desta prova.

O segundo dia de prova será passado na serra de Monchique, com duas passagens pelos troços de Nave Redonda e Monchique, entremeadas por uma passagem ao parque de assistência situado no pavilhão do Arade, estando reservada ainda a super-especial Portimão – Cidade Europeia do Desporto, prometendo um final de festa em grande. Os concorrentes terão a sua consagração no Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha.

Quatro candidatos ao título

Este será o guião para o último capítulo para a conquista do campeonato português de ralis, com quatro candidatos ao título. Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães, Armindo Araújo e José Pedro Fontes, serão os protagonistas, sendo que para os três últimos já conquistaram o desejado cetro, no caso do piloto algarvio poderá ser a estreia no lugar mais alto dos ralis portugueses, naquela que é definitivamente a mais apaixonante edição do Campeonato Português de Ralis dos últimos anos.

O Rallye Casinos do Algarve terá também nas suas estradas a decisão do Iberian Rally Trophy, integrante da prova FIA European Trophy, do Campeonato Português de Clássicos e do Campeonato Sul de Ralis, que têm muitas contas para fechar e títulos para atribuir.

Esta é uma prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve (CAAL), sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e conta com os apoios dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique Portimão.