“Tocámos todas as teclas de um piano que tinha uma música complicada”

JORNAL do ALGARVE (JA) – O concelho continua a ser importante e a ter “peso” a nível regional?

Vítor Aleixo (VA) – Loulé sempre foi um concelho com grande importância no contexto municipal do Algarve. Neste momento está a atravessar um período de grande dinamismo, com muita atração de investimento, com projetos de iniciativa pública de grande importância e que estruturarão em novas bases o futuro do concelho em setores da economia ligados à ciência e ao envelhecimento, por exemplo. Loulé tem uma natureza que é generosa, felizmente, além de estar geoestrategicamente no coração do Algarve. É um concelho que vai desde o litoral, até à serra e ao Alentejo. Tem uma grande diversidade biofísica e humana e uma economia muito vigorante, que faz de Loulé aquilo que ele é neste momento. É também o concelho mais cosmopolita de todo o Algarve, com mais de 20% dos residentes com origens múltiplas, desde a Europa, América Latina e África. Tudo isto dá um caldo humano que representa uma grande oportunidade para o concelho de Loulé.

JA – Loulé tem vindo a ser o local escolhido para a instalação de grandes entidades no Algarve…

VA – Sim, como por exemplo as instalações do Algarve do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e também do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que vão funcionar nas mesmas instalações e que estão em adiantada fase de construção. Em breve vamos ter também o Centro Regional de Emergência e Proteção Civil e ampliação da principal infraestrutura heliportuária do Algarve, para operarem seis aeronaves.

(…)

