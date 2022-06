Tony Carreira e Bárbara Tinoco na Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza

A XXIV edição da Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza está de regresso a Albufeira, nos dias 08, 09 e 10 de julho. O espaço é o da Marina e para além dos diversos pontos de interesse, destaca-se na animação deste ano, os concertos de Tony Carreira e de Bárbara Tinoco. A entrada é livre.

Uma das mostras será dedicada às raças autóctones algarvias e outras raças exóticas, com cerca de 1200m2, bem como as demonstrações de falcoaria e das 14 matilhas de cães. A salientar ainda o tradicional concurso de mel do Algarve e o de ovinos da raça churra algarvia, bem como, o aquário gigante, com mais de 35 m2.

O evento acontece na Marina de Albufeira e vai contar com mais de 2.000 m2 de área coberta, um espaço ao ar livre para a instalação de um picadeiro, tasquinhas, bancadas e uma estrutura para as atuações musicais.

No dia 08, sexta-feira, a mostra abre às 18:00 com uma cerimónia de abertura e respetiva visita aos ‘stands’, com a presença da presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Neste dia, atua Tony Carreira, às 23:00. O recinto da Feira fecha as portas às 02:00.

No sábado, é possível visitar a Feira a partir das 11:00 e o concerto, à semelhança da noite anterior, às 23:00, será com a cantora Bárbara Tinoco.

Do programa de domingo, o destaque vai para o colóquio intitulado “A problemática da caça em Portugal e suas patologias”, a ter lugar às 09:30 no Hotel Nau – São Rafael Atlântico. O colóquio encerra no final do período da manhã, com as participações do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, do presidente da Federação de Caçadores do Algarve, Victor Palmilha e da diretora-geral da Alimentação e Veterinária, Susana Pombo. Segue-se uma visita à Feira e um almoço-convívio com todos os clubes e associações filiados na Federação.

Outro motivo a merecer destaque, é a arte equestre. No dia de abertura, às 21:00, haverá um espetáculo de apresentação da “Charanga a cavalo da Guarda Nacional Republicana” e, no dia seguinte (dia 09), à mesma hora, o espetáculo equestre vai reunir emoções com “Sentimento equestre por Lusitanus Miranda – Equestrian Art”.

No último dia da Feira, terá lugar a “2.a Taça de Dressage – Cidade de Albufeira” (Provas P2 e E3), entre as 09:00 e as 14:00. Neste último dia, a Feira despede-se do público às 21:00, numa cerimónia de encerramento a cargo de José Carlos Rolo. Antes, a animação musical será com Valter Cabrita e, às 20:00, com José Praia e Aqua Viva.