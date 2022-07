Tony Carreira, Jorge Guerreiro, Dillaz e Abba Gold atuam em Olhão

Os grandes concertos de verão estão de volta ao Jardim Pescador Olhanense entre os dias 10 e 13 de agosto, com Tony Carreira, Jorge Guerreiro, Dillaz e Abba Gold na programação, anunciou a autarquia.

Os espetáculos decorrem a partir das 22:30, com entrada livre, iniciando-se com Tony Carreira na quarta-feira, dia 10 de agosto, que vem apresentar o seu novo álbum “Recomeçar”, além de cantar os seus maiores sucessos.

No dia seguinte, 11 de agosto, é a vez de Jorge Guerreiro, ex-concorrente do Big Brother Famosos, enquanto no dia 12 do mesmo mês sobe ao palco o rapper Dillaz.

Para terminar esta iniciativa, no sábado, dia 13 de agosto, sobem ao palco os ingleses Abba Gold, uma das melhores bandas de tributo aos Abba.