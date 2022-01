Toots e Elis Regina dão mote para concerto de jazz em Lagoa

Em fevereiro, a Orquestra de Jazz do Algarve leva o espetáculo “100's Toots & Ellis” até ao palco do Auditório Carlos do Carmo. O concerto será no dia 19 de fevereiro, pelas 19:00 e, conta ainda com a participação dos convidados Gonçalo Sousa e Luanda Cozetti.

Toots Thielemans, o belga mago da harmónica no Jazz, completaria este ano o centenário do seu nascimento, data que será assinalada e que Gonçalo Sousa (harmónica) não deixará por mãos alheias. Toots teve uma longa carreira, com muitas oportunidades e colaborações.

Decorriam os áureos anos 60’s da Bossa Nova, e Toots como muitos músicos da área do Jazz, fizeram questão de também passar por ela. Stan Getz será talvez o maior exemplo, mas houve muitos outros.

Das maiores colaborações que Toots teve, foi com a voz da Bossa Ellis Regina. Neste concerto o segundo convidado é Luanda Cozetti, que assim dará a voz do Brasil a este programa que pretende celebrar todas estas linguagens e fusões por que Toots Thielemans passou e viveu. Desafinado, Corcovado, Bluesette, Stardust ou Chega de Saudade, serão alguns dos temas assim revisitados, em arranjos da Época.

Os bilhetes custam €8 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/100-s-toots-ellis-goncalosousa-luanda-cozet-61358 e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.