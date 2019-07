Torneio de Andebol na Ilha de Tavira

Por iniciativa do Clube de Vela de Tavira, disputou-se na Ilha de Tavira,

no passado fim de semana, mais uma edição do Torneio de Andebol de Praia.

No intervalo dos dois dias e na noite de sábado realizou-se o jantar

convívio que juntou mais de centena e meia de pessoas, entre atletas e

familiares e durante houve música com DJ até altas horas.

No domingo coincidente com o último dia do Torneio realizou-se a já habitual

Corrida Mar Azul organizada pela Autarquia, entre as praias do Barril e Tavira com

um crescente número de participantes. No final dessa corrida a Autarquia homenageou

dois dos seus funcionários pelo contributo dado ano após ano para o sucesso do

evento, o ex-atleta João Pedro e o ex-jogador de andebol José Daniel.