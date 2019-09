Torneio de futebol adaptado em Albufeira quer ser exemplo na Europa

O estádio da Nora, em Ferreiras, acolhe a 27 de setembro a 12ª edição do TIFA – Torneio Internacional de Futebol Adaptado, uma iniciativa organizada pela Associação da Pessoa Excecional do Algarve (APEXA), com o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência física e mental a oportunidade de participarem numa atividade desportiva adaptada e a possibilidade de conviverem com participantes de várias zonas do país e de diferentes nacionalidades.

Está prevista a participação de mais de uma centena de atletas, em representação de várias equipas nacionais e internacionais, estando já confirmada a presença da equipa do Sport Lisboa e Benfica, a seleção de Vila Nova de Gaia e a seleção de Calcutá, na Índia.

Trata-se do maior torneio internacional de futebol adaptado que se realiza presentemente em Portugal, sendo vontade da organização que o TIFA venha a tornar-se “num evento de referência ao nível do desporto adaptado na Europa”.

Vai ser um dia inteiramente dedicado à inclusão e que, “para além de possibilitar às pessoas excecionais a participação numa atividade desportiva adaptada, pretende, ainda, promover e divulgar o desporto adaptado, favorecer o intercâmbio cultural e proporcionar a igualdade de oportunidades, com vista ao exercício pleno da cidadania”, sublinha a organização.

O início do programa está marcado, para as 9h00, com a concentração de todas as comitivas junto ao estádio da Nora. Pelas 10h00, realiza-se a cerimónia de abertura do torneio. Segue-se, às 10h30, o início dos jogos da fase de grupos. A final da fase de grupos está prevista para as 12h30. Na parte da tarde, o programa prossegue, às 14h00, com o início dos jogos das eliminatórias, sendo que a entrega dos prémios está agendada para as 18h00. O encerramento do torneio acontece pelas 18h30. No final haverá um jantar de confraternização.

O TIFA resulta de uma parceria entre a APEXA, a Câmara de Albufeira e algumas instituições de Amersfoort, na Holanda, que se dedicam à promoção da prática desportiva para pessoas com deficiência.

Para além do município, o evento conta ainda com o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, Associação de Futebol do Algarve, Federação Portuguesa de Futebol e Futebol Clube de Ferreiras.