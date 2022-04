Torneio de seleções de andebol sub18 chega a Lagoa

Lagoa recebe entre 14 e 16 de abril o Torneio Internacional de seleções de andebol sub18, que irá preparar a equipa masculina para a participação no campeonato europeu, que decorrerá no Montenegro entre os dias 1 e 14 de agosto, anunciou a autarquia.

A equipa portuguesa vai defrontar as seleções da Noruega, Países Baixos e Polónia, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia.

O primeiro jogo, contra a Noruega, está agendado para as 15:00, com 16 atletas chamados pelo selecionador Nuno Santos, destacando-se André Palmeira, do Lagoa Académico Clube.

“É uma enorme alegria voltar a ter Lagoa como palco de grandes eventos e ver o concelho ser escolhido para a realização de estágios e torneios das seleções nacionais”, considerou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, em comunicado.

Vai também decorrer a formação “Andebol – Quando e Como?”, dirigida a treinadores, entre os dias 14 e 16 de abril no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, em Lagoa.

Esta formação contará com a participação de João Comédias, Ana Ramires e João Castro, organizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude I.P., Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol do Algarve, Câmara Municipal de Lagoa, União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro e do Lagoa Académico Clube.

Calendário de Jogos:

14.04.2022 – 15h00 – Portugal x Noruega

14.04.2022 – 17h00 – Polónia x Países Baixos

15.04.2022 – 16h00 – Noruega x Países Baixos

15.04.2022 – 18h15 – Portugal x Polónia

16.04.2022 – 10h00 – Polónia x Noruega

16.04.2022 – 12h15 – Portugal x Países Baixos