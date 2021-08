Trabalhadores do setor do turismo manifestaram-se em Faro

Trabalhadores do setor do turismo, dirigentes, delegados e ativistas do Sindicato de Hotelaria manifestaram-se na quinta-feira, em Faro, denunciando os baixos salários e a falta de condições de trabalho.

A manifestação teve início junto aos hotéis EVA e Faro, onde foi aprovada uma moção e lançado um alerta “para a grave situação de enorme exploração a que os trabalhadores do sector da hotelaria, turismo, restauração e similares do Algarve estão a ser vítimas à vários anos e que se agravou com as medidas desadequadas e desequilibradas que o Governo tomou e continua a tomar, a favor do patronato e em prejuízo dos trabalhadores, no âmbito do combate à covid-19”, segundo o comunicado.

Os manifestantes deslocaram-se posteriormente até à sede da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve e à Região de Turismo do Algarve, onde entregaram a moção.

O documento foi enviado também à Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, ao Presidente da República, à Assembleia da República e ao Governo.

Os trabalhadores exigem ainda a “revogação das normas gravosas da legislação laboral que estão a incentivar o patronato a bloquear a negociação coletiva e a aumentar a exploração”.

“Tendo em conta o bloqueio que o patronato está a fazer à melhoria dos salários e das condições de trabalho e de vida só a luta organizada dos trabalhadores é que forçará o patronato a mudar a sua posição”, acrescenta o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

O sindicato apela ainda “a todos os trabalhadores que estão descontentes com a situação para que deem mais força à exigência de negociações que resultem em aumentos salariais e melhoria das condições de trabalho, que se sindicalizem e participem nos plenários nos locais de trabalho e nas ações convergentes na rua”.

