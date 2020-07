Trabalhadores do Vilanova Resort manifestaram-se frente à sede da RTA

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os trabalhadores do Vilanova Resort, em Albufeira, estiveram concentrados ontem, dia 13 de Junho, em frente à Região de Turismo do Algarve, para denunciar os 4 meses de salários em atraso e solicitar a intervenção da RTA para ajudar na resolução deste problema que afeta cerca de 40 trabalhadores e suas famílias, anunciou o Sindicato da Hotelaria do Algarve.

Além disso, os trabalhadores exigem a reabertura do empreendimento e o regresso aos seus postos de trabalho, tendo em conta que havia reservas para os próximos meses, que foram recusadas pela administração do empreendimento turístico.

Durante o protesto, uma delegação composta por António Goulart, coordenador da União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato da Hotelaria do Algarve e duas trabalhadoras do Vilanova Resort, em representação dos restantes trabalhadores, foram recebidos por João Fernandes, Presidente da RTA, que se mostrou sensibilizado para o problema e prometeu desenvolver algumas diligências junto de várias entidades oficiais e do Governo, para que os trabalhadores possam ter algum apoio imediato para fazerem face às suas necessidades básicas e tentar encontrar uma solução para estes trabalhadores.

O Sindicato já pediu a intervenção da Autoridade das Condições do Trabalho, mas até ao momento não obteve qualquer informação formal sobre a situação. Numa reunião, na Unidade Local de Faro da ACT, a pedido do sindicato, realizada no dia 6 de Junho, o sindicato foi informado de que a ACT não iria fazer participação ao Ministério Público pelo facto da empresa ter recebido as verbas da Segurança Social referentes ao lay-off simplificado e não ter ainda pago qualquer valor aos trabalhadores.

O Sindicato anunciou que está a ponderar fazer essa participação ao Ministério Publico e considera que essa é uma responsabilidade e um dever da ACT, não compreendendo porque é que a ACT não toma a iniciativa.