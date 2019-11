Trabalham no Algarve mas moram na Andaluzia

A crise da habitação em Portugal, com rendas mais altas do que em Espanha, mas também a vida mais livre e convivial e a qualidade geral de vida estão a levar muitos portugueses a viver em Espanha. Muitos deles continuam a trabalhar em Portugal. Graças à livre circulação comunitária e ao acordo de Schengen, a Espanha “fiscalizada” dos nossos pais e avós tornou-se num país ali ao virar da esquina. E para centenas de homens e mulheres de Portugal ir e vir todos os dias passou a ser rotina. O Algarve e a sua vizinha Andaluzia são um caso flagrante

Todos os dias, Júlio Cardoso, 46 anos, espera a embarcação de passeios turísticos que, em exclusivo para ele, por cinco minutos se transforma em “barquinho da carreira” e o há-de trazer a esta margem do Guadiana, a Alcoutim. É o único passageiro da marítimo-turística portuguesa com direito a “passe social”, um acerto negociado de 40 euros mensais que lhe garante ida e volta entre a localidade de San Lucar, onde dorme, e a patrícia Alcoutim, deste lado do rio que separa os dois países. Com os mesmos 40 euros pode fazer a pequena travessia as vezes que quiser. E faz. “Passe social” é isso mesmo.

Júlio poderá ser o único “salta-fronteiras” diário entre as povoações do interior algarvio e andaluz, mas está longe de ser o único português que atravessa a fronteira todos os dias. Muitas centenas de compatriotas seus, trabalhadores em Portugal, escolheram Espanha para morar. São portugueses-a-dias e espanhóis-a-noites. Muitos deles são professores, temporária ou permanentemente colocados no Algarve, a braços com a crise da habitação na região, que a toda a hora expulsa portugueses para o outro lado da fronteira. Mas há-os de muitas profissões.

Rendas de casa de 600, 700, 800 euros do lado de cá da fronteira e um mercado de arrendamento minguante comparativamente com o mais pujante mercado espanhol, onde um apartamento em condomínio fechado com direito a mobília, eletrodomésticos e piscina pode valer 400 a 500 euros mensais, explicam esta “fúria” emigratória para a raia espanhola.

“Tenho dezenas de vizinhos portugueses, cada vez são mais, vêm mais todos os dias”, disse ao JA uma portuguesa residente em Ayamonte, aglomerado urbano espanhol que tem sido o principal epicentro do fenómeno no extremo-sudeste peninsular.

Também Júlio, o solitário “emigrante-a-dias” português, alcoutenejo de empréstimo desde 1997, explica a opção espanhola, em boa parte, pela diferença nos preços das rendas.

Em 1998, um ano depois de chegar ao Algarve, vindo de Lisboa, dava consigo a trabalhar diariamente como tutor técnico dos seus formandos. E a constância do trabalho diário não se compadecia com as idas e vindas entre São Brás de Alportel (onde residiu um ano, enquanto o trabalho era eventual) e Alcoutim, onde tinha emprego.

“Acabei por procurar casa em Alcoutim, uma colega foi comigo e apresentou-me as casas de lá. Na altura as rendas eram um pouco mais altas do que em San Lucar. E não havia muitas casas para alugar, porque tinha uma maior população escolar e os professores vinham de fora e as casas estavam alugadas a eles. E isso também fazia as rendas subir”, explica, acrescentando que em Alcoutim, na altura, só havia casas sem mobília, o que não se compadecia com as suas necessidades.

Hoje, o técnico de Turismo paga 260 euros mensais pelo T2 mobiliado e com jardim em que vive e desde 2010 que não lhe sobem a renda. “Uma casa idêntica à minha em Alcoutim seria, no mínimo, 350 euros. E sem mobília”.

Fora os preços das rendas, Júlio vê outras vantagens na opção espanhola. Há cinco anos comprou um carro usado por 6000 euros. Em Portugal custaria quase o dobro. Um Ford Focus que quase não sai de território espanhol, por motivos legais, mas também porque não há passagem direta entre as duas localidades gémeas. “Para passar para este lado tenho que vir pela ponte do Guadiana [junto a Castro Marim] e fazer um desvio de 90 quilómetros”.

João Prudêncio

