Trabalhos de crianças de Olhão em exposição no Museu Municipal

Vários trabalhos realizados pelas crianças do pré-escolar e do primeiro ano do primeiro ciclo, no âmbito do projeto do Serviço Educativo Mus.eu, vão estar expostos no Museu Municipal de Olhão de 3 de agosto a 4 de setembro, anunciou a autarquia.

Esta exposição foi um desafio lançado à comunidade educativa pelo município de Olhão, que pretende assim realizar um postal de aniversário dos 20 anos do museu.

“Este projeto de educação para o património procurou valorizar a criança na sociedade e deixar documentado através dos seus desenhos o seu quotidiano durante a pandemia, tornando-os, desse modo, pequenos historiadores e pequenos Mus.eus”, refere a autarquia em comunicado.

Este projeto contou com a participação de cerca de 38 docentes, 850 crianças e respetivas famílias, através de sessões online, em sala de aula ou em casa.

