Tráfico de influência política

Penso e sublinho: detesto. Detesto o tráfico. Claro que não se pode nem se deve detetar a influência política. Esta influência é inevitável e está associada por natureza à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão. Somos livres, mas não gaivotas. Influenciamo-nos reciprocamente, na verdade e na mentira, embora este tipo de influência por via da mentira e para a conquista ou para a manutenção de algum poder que, na maior parte das vezes, não passe de poderzinho, escape ao escrutínio que a liberdade pressupõe. Ora, se me custa nada conviver com a influência política, por via da discussão libre de factos e intenções comprováveis, já não hesito em afastar o tráfico e a manipulação de factos e intenções que, por regra, estão associados ao tráfico.

Conforme os patamares e as circunstâncias, o tráfico corrói a convivência, subverte as regras e os desejáveis benefícios da representação política, é o diabo escondido nos detalhes da boa administração pública, e, sobretudo, disfarça os carreiristas sem quadro moral em querubins de altar, faz passar gato por lebre, e também muito barbeiro loquaz por vendedor da banha da cobra. Em democracia, o tráfico põe em crise as instituições.

Não confundamos tráfico com tráfego. Palavras parecidas, pronunciadas de forma quase igual, como são as chamadas palavras parónimas. Há diversas, como por exemplo, mural e moral, evasão e invasão, eminente e iminente, descrição e discrição, cumprimento e comprimento, esperto e experto, evasão e invasão…. Destas palavras parónimas, algumas estragam mais a democracia que outras, e tanto mais estragam se chegarem a traficar a própria influência.

Flagrante concordância: Sim, sem dúvida, o Serviço Nacional de Saúde está no Algarve para dar garantias ao milhão de turistas estrangeiros que por aqui passam… Notável descoberta!

Carlos Albino