Transportes urbanos de Loulé retomam frequência habitual

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os Transportes Urbanos do Município de Loulé retomaram no início deste mês à sua frequência regular, depois de quatro meses a funcionar de forma restrita devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Todas as linhas do “Apanha-me” voltaram a funcionar na totalidade dos horários, disponibilizando transporte até Loulé, Quarteira, Vilamoura e Almancil, com exceção da linha vermelha que faz ligação com a estação ferroviária, apenas disponível às 06:40 de segunda-feira a sábado.

Entre 6 de julho e 6 de setembro, a empresa municipal Loulé Concelho Global dá início aos serviços especiais de verão deste transporte, com a circulação noturna em Quarteira e Vilamoura e ainda as ligações dentro de Vilamoura à Praia da Falésia.

O acesso aos transportes urbanos públicos neste concelho é totalmente livre e gratuito e o uso de máscara é obrigatório dentro dos veículos, onde será garantindo o distanciamento social através da anulação de lugares entre passageiros e o reforço da higienização.

A Câmara Municipal de Loulé pretende ainda reforçar a promoção da mobilidade coletiva, para contribuir para a redução das emissões de CO2 para a atmosfera.