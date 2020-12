Treinador do Farense promete equipa ambiciosa contra Sporting

O treinador do Farense, Sérgio Vieira, prometeu uma equipa “atrevida e ambiciosa” para lutar pelos três pontos na deslocação de sábado ao terreno do Sporting, líder da I Liga de futebol, em jogo da 10.ª jornada.

“Os jogadores preparam-se muito, mas o confronto com as forças do adversário é que vai ditar as nossas dinâmicas. Nós temos planeado sermos atrevidos e ambiciosos na luta pelos três pontos. Se vamos conseguir, em termos de controlo de jogo, ter esse processo otimizado, são as circunstâncias do jogo que vão dizer”, disse o técnico, em conferência de imprensa.

Recordando que a equipa já mostrou capacidade de lutar de igual para igual nos jogos frente ao Benfica e ao Sporting de Braga, apesar de ter somado duas derrotas nesses encontros, o treinador dos algarvios ressalvou que a ambição vai ser a mesma.

“Os jogos têm histórias diferentes e neste jogo vamos focar-nos na nossa ambição, que pode ser conseguida em função de diferentes estratégias. Aquilo que temos definido é sermos muito ambiciosos e com o foco nos três pontos”, reforçou, prometendo uma equipa “organizada e compacta”.

Sérgio Vieira distribuiu muitos elogios pelo Sporting, líder do campeonato, apesar de não nomear diretamente os leões como a equipa que melhor futebol pratica atualmente em Portugal.

“É uma equipa que joga bem, muito organizada, com qualidade individual e coletiva. Não podemos ter opiniões radicais ao ponto de dizer que é a melhor, certamente, é uma das melhores. Tem pontos fortes, para os quais nos preparámos, e vamos tentar ser eficazes”, afirmou.

Apesar da capacidade do adversário, o treinador do Farense acredita que “é sempre possível” conseguir pontos em Alvalade: “Depende da determinação dos jogadores, da estrutura e do que fizemos durante a semana”, explicou.

Num ano atípico, perturbado pela pandemia de covid-19, em que as lesões “aumentaram” em todas as principais competições, Sérgio Vieira referiu ainda que as últimas paragens da I Liga, ambas depois de vitórias dos algarvios, não foram benéficas.

“Em termos competitivos, não tem sido benéfico. Não permite dar sequência competitiva e estabilizar os jogadores num nível ótimo de rendimento físico, técnico e tático. Tentámos preparar em treino e contamos com a superação dos nossos jogadores, que é fundamental”, frisou.

O técnico deixou ainda uma palavra sobre o reencontro do médio escocês Ryan Gauld com o Sporting, considerando que o regresso a um espaço onde já esteve pode ser “um fator de motivação extra”, embora o seu foco “seja sempre igual, jogue em Alvalade, no Dragão, em Braga ou em Moreira de Cónegos”.

O Sporting, líder da I Liga, com 23 pontos, recebe o Farense, 14.º, com oito, em jogo marcado para sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, com arbitragem de André Narciso (Setúbal).

Como isso: Gostar Carregando...