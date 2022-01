Treinador do Portimonense diz que mercado de inverno tirou foco à equipa

O treinador do Portimonense considerou este sábado que o mercado de inverno tirou foco à sua equipa, mas espera voltar aos triunfos este domingo, no terreno do Gil Vicente, na 19.ª jornada da I Liga de futebol.

“Para além de quem saiu [Aylton Boa Morte], muitos – mas mesmo muitos – têm sido abordados. Acho que temos pagado por isso durante o mês de janeiro. Talvez eu não tenha feito bem o meu trabalho e não tenha conseguido que o grupo se tivesse mantido com mais foco. Mas, não tenho dúvidas de que esta questão tem mexido muito aqui dentro”, disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida.

O Portimonense vive o pior momento da temporada: leva quatro jogos oficiais seguidos (três para o campeonato e um para a Taça de Portugal) sem ganhar, três deles já em janeiro.

“Olhando para o somatório de pontos, as últimas semanas não foram as melhores. Para isso, muitos fatores têm contribuído. Temos de olhar para o que temos feito menos bem e procurar fazer melhor já amanhã [domingo]”, afirmou o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio espera “uma resposta mais condizente” da sua equipa, nomeadamente “em termos de concentração, porque só assim” consegue ser competitiva.

“O Gil Vicente está num excelente momento. É uma equipa com muita capacidade, muito bem orientada e com elementos acima da média. Temos de ter a humildade e capacidade de trabalho para ir a Barcelos competir pelos pontos”, referiu o técnico.

Face às mudanças no plantel, o treinador do Portimonense espera que janeiro passe rápido, porque a segunda volta “vai ser duríssima, muito competitiva”.

“Está tudo muito embrulhado e nós temos de nos manter muito competitivos, porque nada está feito”, concluiu.

O Gil Vicente, quinto classificado com 27 pontos, recebe este domingo o Portimonense, sétimo classificado com 25 pontos, em jogo marcado para o Estádio Cidade de Barcelos, às 18:00, com arbitragem de João Pinheiro (Braga).