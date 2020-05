Treinador Roberto Alberto renova com o Esperança de Lagos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O treinador de futebol Roberto Alberto renovou o seu contrato com o Esperança de Lagos por mais um ano, cumprindo assim a sua quarta época consecutiva no comando da equipa, anunciou o clube.

Segundo o website do Esperança de Lagos, o trabalho de Roberto Alberto tem vindo a ser reconhecido nas últimas três temporadas com a conquista do campeonato distrital do Algarve e a subida ao Campeonato de Portugal.

No passado, Roberto foi jogador do clube de Lagos, do Imortal, do GD Lagoa e do Messinense, fez a sua formação no Portimonense e foi chamado às seleções nacionais de sub-18 e sub-19.



A Associação de Futebol do Algarve distinguiu Roberto Alberto como o melhor treinador do Algarve desde a época 2018/2019 o que, segundo o clube, fez com que a direção quisesse continuar com o seu trabalho.



Para a próxima época, a equipa técnica irá manter-se, composta pelos adjuntos Vilson Alves e Miguel Ferreira, além do treinador de guarda redes Nuno Ricardo.

Segundo uma nota publicada pela direção no website do Esperança de Lagos, na próxima época o emblema pretende “cimentar o clube nos campeonatos nacionais, praticar um futebol atrativo, potenciar jovens jogadores – incluindo juniores, com o foco de lutar pelos 5 primeiros lugares já nesta temporada”.