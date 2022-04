Treino de resgate de vítimas na Ria Formosa realizou-se esta semana

Os elementos das Capitanias dos Portos e Comandos-locais da Polícia Marítima de Faro e de Olhão e do Departamento Marítimo do Sul realizaram esta semana, em colaboração com o Aeroporto de Faro e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, uma ação de treino para a colocação de plataformas e empenhamento de embarcações no resgate de vítimas, na Ria Formosa.

Durante a ação foram colocadas na água diversas plataformas flutuantes com o objetivo de facultar o acesso dos meios de emergência a zonas pantanosas e de difícil acesso às embarcações, de forma a proceder ao auxílio e resgate de vítimas de acidentes aéreos que possam ocorrer naquele local.

Os elementos das Capitanias dos Portos e Comandos-locais, apoiados por duas embarcações, participaram no exercício com vista a dar apoio marítimo e terrestre aos elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Aeroporto de Faro, testando a evacuação de sinistrados, quer com recurso a plataformas flutuantes, quer com recurso a meios náuticos.