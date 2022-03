Treinos de resposta a acidentes rodoviários terminam em Alcoutim

Esta terça-feira, o IC27, em Alcoutim, foi palco de um cenário fictício de acidente grave que permitiu testar a resposta dos Corpos de Bombeiros de Alcoutim, Tavira e Vila Real Santo António, na habitual triangulação de meios.

Integrado na segunda fase do programa de treino operacional e conduzido pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o exercício, que incluiu cenários multivítimas nos principais eixos rodoviários do Algarve, permitiram testar todos os mecanismos de resposta a situações de exceção.

A par das forças de socorro, participaram ainda a Guarda Nacional Republicana, a Infraestruturas de Portugal e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcoutim.