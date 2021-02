Três escolas de Olhão ficarão livres de amianto até final de julho

O Município de Olhão viu aprovadas, recentemente, as candidaturas para a remoção de amianto de mais três escolas do concelho, um investimento de cerca de 480 mil euros, financiado na sua quase totalidade – o Município assumiu os projetos de arquitetura – por fundos comunitários do Plano de Estabilização Económica e Social, que vão tornar as escolas EB2-3 João da Rosa, Dr. João Lúcio e Dr. Alberto Iria, estabelecimentos de ensino livres de amianto.

As intervenções de remoção das telhas de amianto avançam no terreno brevemente, devendo o processo ficar concluído até final de julho.

Recentemente, a Comissão Diretiva do Programa Operacional do ALGARVE aprovou 27 operações de investimento de Municípios, para intervenções de remoção de amianto nas escolas, anunciou aquele organismo. Entre elas estão as três de Olhão.

Para que o conccelho de Olhão se torne num concelho livre de amianto na totalidade das suas escolas, fica a faltar apenas a EB2-3 Professor Paula Nogueira, cujo investimento, por ser avultado, aguarda financiamento.

O amianto é uma fibra natural que suporta a altas temperaturas sem arder, durável e flexível. Tem ainda boas propriedades isolantes e muita resistência a ácidos e bactérias, para além do baixo preço, pelo que foi amplamente utilizada na construção civil entre os anos 1960 e 1990.

No entanto, desde 2005 que a União Europeia proibiu o uso de amianto, devido ao risco para a saúde, provocado, sobretudo, pela inalação de fibras libertadas para o ar.

