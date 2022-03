Três escolas vão representar o Algarve no “Parlamento dos Jovens”

Realizou-se, no passado dia 15 de março, a Sessão Distrital do Programa “Parlamento dos Jovens 2021/2022” - Ensino Secundário, da qual saíram vencedoras a Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes (Olhão), a Escola Secundária Júlio Dantas (Lagos) e Colégio Internacional de Vilamoura.

PUB

O “Parlamento dos Jovens” é uma iniciativa da Assembleia da República, em parceria com o Ministério da Educação e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que tem como principal objetivo incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política.

Os cerca de 70 jovens deputados eleitos para a Sessão Distrital, que representaram 15 escolas do distrito, debateram o tema escolhido pela Assembleia da República para a edição deste ano do programa: “Fake News: O impacto da Desinformação na Democracia”.

A Sessão Distrital, na qual participaram, o diretor regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno, a vereadora Teresa Santos, da Câmara Municipal de Faro, o delegado regional de Educação do Algarve, Alexandre Lima e o presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, contou, também, com a participação do deputado da Assembleia da República, Luís Graça, que no início da sessão respondeu a perguntas, colocadas pelos jovens deputados sobre as atribuições e o funcionamento do Parlamento Nacional.

A Sessão Nacional do programa, vai decorrer nos dias 30 e 31 de maio de 2022, na Assembleia da República e o Algarve será representado pelo deputado Francisco Fernandes Marreiros (porta-voz do distrito de Faro) e Rodrigo Soares Raposo, da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, de Olhão, Miguel Filipe Ribeiro e Iara Sofia Varela Martins, da Escola Secundária Júlio Dantas, de Lagos, e Beatriz Ferreira e André Martins, do Colégio Internacional de Vilamoura.