Três lotas algarvias recebem certificação de segurança alimentar

As lotas de Quarteira, Sagres e Vila Real de Santo António receberam a certificação de segurança alimentar, anunciou a Docapesca.

“Sendo a higiene e a segurança alimentar do pescado um dos objetivos estratégicos da Docapesca, a empresa tem vindo a reforçar as condições de segurança e qualidade alimentar através da requalificação dos edifícios e equipamentos e da melhoria dos procedimentos organizacionais, com vista à implementação de um sistema de gestão de segurança alimentar qualificado”, refere a empresa em comunicado.

Esta certificação pretende aplicar normas de segurança alimentar ao pescado transacionado nas lotas, contribuindo para a valorização do produto e para reforçar a rastreabilidade do pescado e da informação ao consumidor.

“Garante-se, assim, de forma independente e imparcial, o reconhecimento de que os produtos são fornecidos de forma segura, com qualidade e em conformidade com as exigências definidas pelas normas ISO 22000”, conclui a empresa, em comunicado.

