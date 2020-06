AVARIAS: Três pequenas questões

OPINIÃO | FERNANDO PROENÇA

Há dias, o realizador norte-americano Spike Lee dizia, numa entrevista transcrita pelo “El Pais” (de que li, confesso, uma muito pequena parte), que depois da pandemia a humanidade devia começar a partir do zero. É verdade: reconhecemos muitos, que não vivendo no melhor dos mundos, já será um pouco tarde (ou muito cedo?) para carregar no botão de forma a trazer tudo isto para a estaca zero. Além de que uma ideia como esta transporta uma série de perigos: onde está o botão? Quem carrega?, eu, um dos meus amigos, o Chicão? Trump? Pinto da Costa?, o rei do Butão? E a estaca zero o que é? Permite a utilização de electrodomésticos para ajudar na cozinha ou teremos todos que andar com uma daquelas cuecas em pele que usavam os nossos antepassados da Pré-História? Percebo o que leva um intelectual a fazer afirmações dessas; nestas alturas o pior que há é um tipo ficar calado a ver (não o caso de Lee, mas serve o exemplo), mas os exemplos de vacuidade são mais que muitos.

Palavra que me aborrecem de morte estes novos candidatos a engenheiros de almas, disfarçados de hippies, em versão Covid 19 em 2020. Parece que andam feitos fantasmas bondosos e bonacheirões, cheios de preocupações sociais, mas anseiam por uma sociedade regulada de alto a baixo: regulada por eles, claro!



Todos vimos o assassínio do negro às mãos do polícia norte-americano, ocorrida em Mineápolis. Não consigo, no entanto, entender as pilhagens que se seguiram como forma de protesto. Escrevo pelo que vejo na televisão e não vejo o que tem a ver a brutalidade de um polícia (e provavelmente a de muitos outros que lá andam) com gente a pilhar lojas para roubar computadores e sapatilhas de alto gabarito. Nem com muito optimismo ligo roubar umas Nike a protestar contra uma injustiça, por muita razão que os negros possam ter (e neste caso, têm). Parece que apenas se repete o padrão dos coletes de França e será mais uma acha para a fogueira que há-de consumir os adversários de Trump, que no final vai contabilizar para si os excessos da populaça, na altura da eleição para a presidência dos Estado Unidos.



A linguagem é um veículo de poder e dominação, talvez como já existam poucos, apesar de, pelos nossos dias falemos – quase – todos como ouvimos fazer na TV. Por isso espanta-me (ou não) que tenha entrado no léxico dos paineleros dos programas sobre futebol, chamarem Futebol Clube do Porto a uma equipa que a gente olha e só vê Porto. Este isco que foi oferecido pelos bimbos, foi engolido por todos os outros, com anzol, chumbada, linha e nalguns casos, cana. Não se chama Sport Lisboa e Benfica ao Benfica, nem Sporting Clube de Portugal ao Sporting e assim sucessivamente, porque os clubes são conhecidos simplesmente pelo nome porque habitualmente são tratados. Todos os clubes, menos o Porto, que para os adeptos (e aparentemente para os adversários mais encarniçados) se chama aquele nome comprido, pomposo e supostamente aristocrata que não vou voltar a designar que não quer dizer rigorosamente nada.

