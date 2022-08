Três pequenos apontamentos

Acabei de saber, pela consulta do meu oráculo particular em forma de noticiário televisivo, que os americanos tinham acabado de limpar o sebo a um manda-chuva sénior da Al-Qaeda. Os americanos podem ter muitos defeitos e andarem a predicar a palavra que não praticam, que nestas coisas das vinganças não há como eles: fizeram-lhes mal; condenaram esse alguém a uma morte prematura e podem passar dez, quinze anos a procurá-lo, que um dia, dezasseis anos depois, o maduro sai para o mercado para ver se compra um peixinho fresco (como se diz para os lados de Lisboa), um drone, assoma à sua cabeça e bum !!! lá se se vai o alto cargo da Al-Qaeda para o galheiro. Dir-me-ão que se pode tratar de terrorismo político, que o homem em causa não teve direito a um julgamento imparcial e muito provavelmente terão razão, mas pelo ponto de vista deles (e um bocado pelo meu), foi um trabalho limpo.

Vi “Taskmaster” numa destas semanas. Minto: vi uma nesga da apresentação, mais uns diálogos e umas certas e determinadas situações avulsas, porque no restante – chupar um programa inteirinho – a minha religião não mo permite. Ou seja, do que vi parece-me que será sempre de desconfiar de um programa de humor, ou que parece usar o humor para atingir os seus objectivos, em que os intervenientes estão noventa e oito por cento do tempo em que nos aparecem à frente, com cara de enterro e nos restantes dois à espera que os salvem. Para mais, a própria inclusão de Toy, como uma das cabeças de cartaz, (Toy esse artista da péssima música portuguesa que se foi infiltrando na normalidade, a reboque de três ou quatro luminárias que fazem pior pela nossa música popular que os restantes que parecem fazê-lo), torna tudo mais claro e não me deixa muitas esperanças em relação à qualidade geral e futuro do programa.

Olhei a reportagem da CMTV sobre uma portuguesa que teve um péssimo comportamento contra os filhos de um casal de actores brasileiros que se encontravam num restaurante da Costa da Caparica. Percebi que a GNR tinha sido levada ao local, mas atendendo ao que foi dado observar, não percebi porque só a putativa racista tinha sido interpelada pela autoridade. O que a gravação dá a ver é que a tal atriz brasileira não foi nada meiga com a pessoa em causa, chamando-lhe no meio do seu arrebatamento (e mais do que uma vez), filha desta e daquela, “arrebento com teus dentes” (sic), entre outros encómios nada agradáveis de se ouvir. Então o racismo de uma justifica a ofensa da outra? A impressão com que fiquei é que existia um crime (o racismo) e duas figuras desprezíveis, a portuguesa e a brasileira. Mais não sei, vou esperar o que o candidato Lula, terá a dizer sobre isso, depois emito uma opinião.

Fernando Proença