Três pessoas apanhadas a furtar alfarroba em Albufeira

A autoridades policiais detiveram na sexta-feira, em Albufeira, dois homens e uma mulher a furtar alfarroba, no âmbito de uma operação de combate a este crime em propriedades agrícolas algarvias, que tem aumentado, anunciou a GNR.

Os detidos têm idades entre os 28 e os 32 anos e foram apanhados em flagrante delito, por elementos do Subdestacamento Territorial de Albufeira, precisou a GNR num comunicado do Comando Territorial de Faro.

“No decorrer de uma ação policial no âmbito da operação ‘Campo Seguro 2020’, em que se realizam várias ações de sensibilização e é intensificado o patrulhamento nas zonas de produção agrícola, foram avistados os três suspeitos a varejar um terreno de alfarrobeiras, que ao serem abordados confirmaram que não conheciam o proprietário do terreno, nem possuíam autorização do mesmo para se encontrarem naquele local”, contextualizou a GNR.

A mesma fonte sublinhou que os “suspeitos estavam na posse de 594 quilos de alfarroba, com um valor estimado de 475 euros”, e as autoridades apreenderam as alfarrobas, três varas e o veículo utilizado pelos detidos, que “foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira”, adiantou.

A GNR recordou que a operação “Campo Seguro 2020” está em curso desde 01 de junho e consiste na realização de “ações de sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto junto das propriedades agrícolas”, sobretudo de alfarroba, citrinos ou abacates, as principais produções frutícolas algarvias que se realizam ao ar livre.

“Nesta altura do ano o foco dos furtos na região do Algarve é direcionado para a alfarroba pelo valor comercial que representa, e também pela facilidade na apanha e na sua venda, sendo que a GNR intensificou o policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática deste tipo de furto”, salientou a força de segurança.

Noutra operação realizada na quinta-feira, no Algarve, mas em Almancil, no concelho de Loulé, a GNR conseguiu recuperar ferramentas no valor de 5.000 euros e deteve um homem, de 36 anos, pela prática do crime de furto, anunciou também a GNR.

A detenção foi feita na sequência de uma denúncia a dar conta de que estava em curso “um furto de ferramentas de construção, que se encontravam dentro de um veículo”, referiu a mesma fonte.

“Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo conseguido intercetar e deter o suspeito. No decorrer da ação policial foi possível recuperar todo o material subtraído, com um valor estimado de 5.000 euros”, contou a mesma fonte.

O detido foi presente na sexta-feira ao tribunal de Loulé para primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, acrescentou.