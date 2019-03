Três toneladas de berbigão sub-dimensionado apreendidas

A Unidade de Controlo Costeiro, do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu 3 mil quilos de berbigão subdimensionado, na zona de Faro.

No âmbito de uma fiscalização da pesca e da proteção de recursos marinhos, os militares detetaram quatro indivíduos, com idades entre os 17 e os 44 anos, a transportar as três toneladas de berbigão que, para além de não possuir o tamanho mínimo exigido para a sua captura/comercialização, não se faziam acompanhar do documento de registo de moluscos bivalves e não foram sujeitos ao regime de primeira venda em lota (fuga à lota).

Foram elaborados quatro autos de contraordenação, sendo o valor mais elevado das coimas ter o montante máximo de 37 409 euros.

O berbigão, por se encontrar numa fase juvenil, foi devolvido ao habitat natural.