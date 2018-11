Três vinhos do Algarve premiados no concurso do Crédito Agrícola

O Crédito Agrícola distinguiu três vinhos da Região do Algarve na quinta edição do seu concurso de vinhos, uma iniciativa dinamizada em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal.

A Única – Adega Cooperativa do Algarve viu o Porches Vinho Regional 2017 (branco) ser premiado com ouro e o Edd’s Reserva Vinho Regional 2014 da Concepts by Edd’s II também recebeu uma medalha de ouro, mas na categoria de tintos. A Paxá Wines recebeu uma medalha de prata pelo QO Reserva Vinho Regional 2014 (tinto).

Dos 240 vinhos brancos, tintos e espumantes colocados à prova por 143 produtores nacionais das várias regiões vitivinícolas do país, o júri distinguiu, durante as provas cegas realizadas a 20 de outubro no Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, 71 vinhos com a Tambuladeira dos Escanções de Portugal, 40 com medalhas de ouro e 31 com medalhas de prata.

A cerimónia de entrega dos prémios contou com a presença de Francisco Toscano Rico, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, entidade que certifica o concurso, do presidente da Direcção da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, Bernardo Gouvêa, e da diretora regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Elizete Jardim. O evento foi conduzido por Sílvia Alberto e reuniu duas centenas de convidados entre produtores, representantes de cooperativas, enólogos, escanções e responsáveis do Crédito Agrícola de todo o país.

Nesta quinta edição foram distinguidos vinhos oriundos das regiões vitivinícolas dos Vinhos Verdes (6 medalhas), Douro (8), Trás-os-Montes (1), Dão (6), Bairrada (4), Tejo (7), Lisboa (9), Península de Setúbal (7), Alentejo (20) e Algarve (3).

