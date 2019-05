Triatlo de Albufeira decide campeões regionais

No próximo domingo, dia 19 de maio, realiza-se o V Triatlo de Albufeira, uma prova a contar para o campeonato regional da modalidade. Trata-se de uma organização do Futebol Clube de Ferreiras, com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e da Federação de Triatlo de Portugal.

O evento, que conta com a participação de atletas federados de vários clubes do Algarve, irá consagrar os campeões regionais absolutos, individuais por escalão e por equipas.

O V Triatlo de Albufeira é constituído por uma prova de natação (volta triangular de 750 metros), com partida da praia da Galé, pelas 10h15. Segue-se um percurso de bicicleta, com início previsto para as 10h30, a partir do parque de transição na via de acesso à praia da Galé, em frente ao restaurante Galeão, em direção a Albufeira. Os atletas irão percorrer um total de 18.200 metros, por estrada de asfalto com pouco desnível, num percurso acessível de ida e volta, repetido três vezes, com regresso ao ponto de partida no parque da praia da Galé.

A prova termina com uma corrida em zona de passadiço, asfalto e terra batida, num percurso de 5.150 metros, com duas voltas, sempre junto à praia.

Os resultados serão afixados pelas 13h00 e às 13h15 segue-se a entrega dos prémios. Para fechar o evento em grande, está previsto um almoço-convívio com todos os participantes.

Podem participar no V Triatlo de Albufeira atletas a partir dos 16 anos (inclusive), individualmente ou em representação de clubes federados de toda a região do Algarve.