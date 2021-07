Olhão: Tribunal de Contas dá luz verde ao Centro de Recolha de Animais

O Tribunal de Contas já deu visto favorável para a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) do Município de Olhão.

O contrato para dar início à empreitada, no valor de mais de 1,1 milhões de euros, foi assinado em Abril, e a construção deverá ficar concluída no final do próximo ano.

Segundo a autarquia, agora a construção do novo CROA começará «brevemente». A infraestrutura será implantada num lote de terreno municipal com uma área de 7.986 metros quadrados, localizado no Sítio da Alecrineira, na freguesia de Quelfes, com uma área de construção prevista de mais de 2.000 metros quadrados.

«O equipamento, fundamental para o bem-estar animal no concelho de Olhão, será uma referência a nível nacional, dotado de condições condignas, quer para os animais residentes, quer para os funcionários, quer para os potenciais adotantes», diz a autarquia.

O edifício principal será dedicado aos serviços e inclui zona administrativa, gabinete médico-veterinário, enfermaria, farmácia, sala de cirurgia e sala de recobro.

Quanto aos outros dois edifícios, um destina-se a armazenamento, e o outro a zonas separadas de adoção de canídeos e felídeos, bem como a uma sala de banhos e tosquias.

Os animais ficarão acolhidos em três edifícios de alojamento para cães, com capacidade para 150, e um de alojamento para gatos, com capacidade para 32.

O Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Olhão ficará completo com uma área de alojamento de espécies pecuárias.

