Tribunal decreta a reintegração da colaboradora despedida pelo INATEL

Por sentença do Tribunal da Relação de Évora, decretada no dia 24 de março, a Fundação INATEL viu-se obrigada a reintegrar a trabalhadora Joana Coelho, que tinha sido despedida 2020. A trabalhadora reiniciou as funções de rececionista no INATEL Albufeira, no dia 04 de abril, onde foi recebida pelo dirigente e delegado sindical Nelson Trindade e restantes colegas.

A Direção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, que acompanhou a situação desde o início, felicita, através de comunicado, a associada Joana Coelho “pela sua coragem e determinação na luta contra o seu despedimento, que a Direção do sindicato sempre considerou ser ilícito”.

“Este é mais um exemplo que demonstra a justeza da luta do sindicato e, neste caso em concreto, da sua sócia Joana Coelho, que não se conformaram com o injusto e ilegal despedimento levado a cabo pela Fundação INATEL”, pode ler-se no documento.

A Direção do Sindicato da Hotelaria do Algarve “congratula-se por este desfecho” e apela aos restantes trabalhadores da Fundação INATEL e demais trabalhadores dos sectores do alojamento, restauração e similares “para acreditarem na sua força organizada e na ação do sindicato porque, unidos, os trabalhadores têm força suficiente para melhorar as suas condições de trabalho e de vida”.