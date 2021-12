10 trilhos inesquecíveis no Algarve

Se gosta de caminhar, preza o contacto com a natureza, aprecia descobrir novos sítios e tem espírito de aventura, prepare o calçado confortável e meta a mochila às costas (sem esquecer a máquina fotográfica). O JA reuniu 10 percursos pedestres incríveis para aproveitar a natureza (e o sol de outono) no Algarve

Os passeios a pé são uma boa forma de descobrir o Algarve natural e exercitar o corpo e a mente (agora que passamos mais tempo em casa). Para o orientar nessa descoberta, sugerimos-lhe alguns percursos, que também poderão ser percorridos de bicicleta, por paisagens únicas ao longo das várias geografias algarvias: Costa Vicentina, Serra, Barrocal, Litoral e Guadiana.

Trilho dos Cerros da Carrapateira (Aljezur) – 13km

Aqui não terá de escolher entre praia ou campo, pois este é o trilho que junta o melhor dos dois mundos. Esta caminhada percorre paisagens ondulantes entre vales, barrancos e cerros, oferecendo vistas panorâmicas sobre a linha de costa, as aldeias da Carrapateira e Vilarinha e a Serra de Monchique. A beleza da Costa Vicentina ajuda-nos a (re)conectar com a natureza, servindo de inspiração para mais uma semana de trabalho.

Trilho da Endiabrada e os Lagos Escondidos (Aljezur) – 16km

Sabia que existem lagos escondidos no Algarve? A Lagoa de Barragem de Terra é um dos segredos mais bem guardados da região, revelando-se por entre uma floresta de carvalhos centenários. Este percurso está inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e integrado na Rota Vicentina, permitindo aos visitantes explorar a região interior da carismática aldeia da Bordeira, numa viagem no tempo pelos raros bosques de vegetação nativa existentes na região algarvia.

Trilho da Cordoama (Vila do Bispo) – 10-15km

O trilho da Cordoama começa na vila, junto ao mercado municipal e desenrola-se sobre o planalto litoral, brindando-nos com falésias imponentes que nos levam às praias selvagens desta zona. Neste percurso, em que as cores da paisagem vão mudando a cada quilómetro, vai poder observar rochas com mais de 300 milhões de anos, plantas e animais que apenas podem ser encontrados no sudoeste de Portugal. Não se esqueça de parar por alguns instantes e escutar o som do mar. Vai sentir-se revigorado!

Trilho dos Sete Vales Suspensos (Lagoa) – 12km

Este é um dos trilhos mais bonitos do Algarve. Quem o diz são os turistas, que elegerem este percurso como “O Melhor Destino para Caminhadas da Europa” no ranking da European Best Destinations em 2019. O percurso faz-se pelas arribas costeiras, entre a bonita Praia da Marinha e a Praia Vale de Centeanes. O caminho, uma verdadeira obra-prima da natureza, faz-se, literalmente, sob sete vales suspensos esculpidos pelo tempo, onde poderá contemplar arribas, formações rochosas de diferentes formas, grutas escondidas e algares impressionantes.

Trilho das Cascatas (Serra de Monchique) – 17km

Este trilho, que inicia e termina junto ao Miradouro da Foia, é desafiante, mas vale todo o esforço pelas suas vistas panorâmicas, paisagens intocadas e pelo exotismo das cascatas de água límpida da Serra de Monchique. Ao longo deste percurso, poderá ficar a conhecer a Cascata do Barbelote, a Cascata do Chilrão e a Cascata do Penedo do Buraco, porque o Algarve não são só praias… Também existem (bonitas) cascatas. Por ser um percurso extenso, prepare um lanche e desfrute deste no meio da serra algarvia.

Trilho da Ponta da Piedade (Lagos) – 5km

A Ponta da Piedade é um lugar idílico, digno de postal, e perfeito para aqueles que gostam de explorar as falésias, grutas naturais, enseadas, piscinas naturais de águas turquesas e outros recantos costeiros esculpidos pela mãe natureza. Este trilho é feito pelos passadiços que ligam o Farol da Ponta da Piedade à Praia do Canavial, podendo estender-se até à praia do Camilo. Uma dica: faça este trajeto próximo do horário do pôr do sol e vai dar por si a agradecer o momento (e facto de viver ou estar no Algarve).

Trilho da Fonte da Benémola (Loulé) – 5km

Este trilho, que faz parte da grande rota Via Algarviana, tem paisagens que nos levam até aos contos de fadas. Situado em pleno barrocal algarvio, é um trajeto circular curto, ideal para toda a família e até para os mais pequenos, que vão ficar fascinados pelas aventuras que o percurso lhes reserva. A Fonte da Benémola é um verdadeiro oásis, pois consegue ter água o ano inteiro, garantido assim riqueza (e a beleza) do ecossistema que envolve.

Trilho do Ludo (Faro-Loulé) – 7km

Para aqueles que querem conhecer melhor os encantos da Ria Formosa este é o percurso ideal. O trajeto inicia junto à Praia de Faro, passa pela lagoa de água doce de São Lourenço, pela área protegida da Quinta do Lago e estende-se até à praia do Garrão, conduzindo-nos por um sistema lagunar. Ao longo do trajeto, somos surpreendidos pela beleza das paisagens, pela serenidade do ambiente e pelas cores do sapal. Como bónus, os amantes de birdwatching vão ainda poder observar flamingos, zarros, mergulhões, galeirões e outras espécies em locais construídos para o efeito. Com sorte, ainda poderá deparar-se com a galinha-sultana, a ave aquática que é símbolo do Parque Natural da Ria Formosa.

Trilho do Centro de Educação Ambiental de Marim (Olhão) – 3,5km

Este percurso, de dificuldade baixa, é feito pelo interior do pinhal que cobre grande parte da Quinta de Marim, onde está localizada a sede do Parque Natural da Ria Formosa. A Quinta de Marim é uma propriedade com cerca de 60 hectares composta por zonas de mata, sapal, dunas, charcos e salinas, incluindo vários trilhos de observação de aves, ou seja, prepare-se para um “mergulho” na fauna e flora da ria algarvia. Este trajeto brinda-nos ainda com a presença de um moinho de maré, o último a cessar atividade na ria, que faz as delícias de miúdos e graúdos.

Trilho das Terras de Ordem (Castro Marim) – 12km

Esta caminhada percorre a Mata Nacional das Terras da Ordem, propriedade de ordens religiosas até meados do século XIX, acompanhando troços das ribeiras de Odeleite e da Foupana que proporcionam paisagens bucólicas sem igual no sotavento. A Casa do Guarda-florestal marca o início do percurso, que nos leva a visitar as povoações de Odeleite, Pernadas e Tenência e as suas tradições. Não perca a oportunidade de explorar o recentemente renovado Moinho das Pernadas (e de registar o momento com uma fotografia).

Joana Pinheiro Rodrigues

