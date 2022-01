Tunes terá interrupção temporária de fornecimento de água

O Largo 1.º de Dezembro e a Rua do Armazém, em Tunes, vão sofrer uma interrupção temporária de fornecimento de água no dia 11 de janeiro, entre as 08:00 e as 13:00, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

Este corte de água deve-se à empreitada “Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água“, onde serão tomadas diligências para que os trabalhos decorram rapidamente.

Para esclarecimento de dúvidas ou obtenção de informações deve contactar o piquete de águas através do telefone 282 440 860.

“A autarquia agradece a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados”, conclui o executivo.