Turismo algarvio quer captar mais turistas portugueses

A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai estar na feira Mundo Abreu, que se realiza na FIL, em Lisboa, a 6 e 7 de abril. O objetivo é dar a conhecer ao mercado nacional a diversidade da oferta turística do destino que passa pelos produtos de sol e mar, bem como pelo turismo de natureza, saúde e bem-estar, cultura e gastronomia e vinhos.

“Este ano, a região do Algarve pretende superar os 15% de aumento do número de reservas para o Algarve alcançados na edição anterior da maior feira nacional de venda antecipada de viagens”, adianta a RTA, realçando que “os bons resultados obtidos em 2018 levaram a que o Algarve fosse uma das principais regiões a contribuir para que Portugal tivesse ficado no primeiro lugar no ranking dos dez destinos mais vendidos”.

Segundo o Turismo do Algarve, a presença neste certame torna-se “especialmente relevante” para o reforço da captação de turistas nacionais para a região.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Algarve registou em 2018 a maior taxa de crescimento nas dormidas de turistas nacionais (9,9%) e já no primeiro mês de 2019 foi registado um aumento de 10,4% nas dormidas.

Na edição deste ano da Mundo Abreu, o Algarve contará com um stand onde estará disponível toda a informação turística, guias, mapas e brindes da região.