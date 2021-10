Turismo algarvio reforça aposta nos mercados sustentáveis

O Turismo do Algarve está a promover a região a viajantes que sejam apreciadores de um destino mais sustentável, que sejam mais atentos ao fator preço e que prefiram evitar a época alta, anunciou a Região de Turismo do Algarve (RTA).

Os alvos desta aposta de turismo são os mercados dos turistas de países do norte da Europa e do continente americano, com o objetivo de “continuar a crescer em valor e consolidar a perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes”, segundo o comunicado.

Suécia e Dinamarca são alguns dos países do norte do continente europeu de onde chegam os turistas ao Algarve durante a época baixa, atraídos pelo golfe, além do Brasil, Estados Unidos da América e Canadá, que têm mais interesse na gastronomia, cultura e turismo de natureza.

Este reforço da promoção do destino nestes mercados segue uma estratégia através das características do perfil de turista que sejam relevantes e que contribuam para um desenvolvimento sustentado do Algarve.

Ao longo do mês de outubro decorreram vários eventos de turismo para promover o Algarve um pouco por todo o mundo. Até ao dia 29 de outubro, a região está representada no ILTM Latin America, que decorre em São Paulo.

“Todos estes eventos são montras privilegiadas para promovermos o Algarve num posicionamento que temos vindo a construir em torno da qualidade, da diversidade e do caráter diferenciador da oferta do destino”, afirma o presidente da RTA, João Fernandes.

