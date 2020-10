Turismo do Algarve associa-se ao Portimão Motorsports

A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai estar associado ao evento Portimão Motorsports, que vai decorrer entre os dias 22 e 25 de outubro na zona ribeirinha da cidade, ao mesmo tempo que acontece o Grande Prémio da Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, anunciou a RTA.

Na companhia do Turismo de Portimão, a RTA vai ter um espaço de acolhimento na tenda VIP do evento, juntamente com outras entidades institucionais da região, para dar as boas vindas aos visitantes e disponibilizar informação turística e materiais promocionais.

Em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, a RTA vai proporcionar um conjunto de ações promocionais dedicadas ao enoturismo e aos vinhos da região, com a participação de vários produtores locais.

De 22 a 25 de outubro, o Portimão Motorsports vai oferecer vários momentos de animação e experiências que façam os visitantes descobrir o património, os costumes e a gastronomia da região algarvia.

“A região está preparada para organizar iniciativas de grande dimensão e de natureza distinta, nomeadamente eventos de desporto motorizado, e o movimento gerado pelos participantes, as suas equipas e os espectadores em torno de cada uma destas provas não se traduz apenas em impactos económicos imediatos e vai criar efeitos positivos num futuro próximo”, refere o presidente da RTA, João Fernandes, em comunicado.

O responsável acrescenta ainda que “a região tem apostado na diversificação da oferta turística e os eventos desportivos, em particular os de âmbito internacional, integram se nesta estratégia, pois podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento socioeconómico do Algarve, já que permitem gerar notoriedade ao destino, reforçar a sua competitividade e contribuir para que existam épocas turísticas mais equilibradas ao longo do ano”.

Em novembro, quando decorrer o Grande Prémio de Moto GP, a Região de Turismo do Algarve volta a participar neste evento.