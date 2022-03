Turismo do Algarve: Nova campanha para a Páscoa e verão

"#ItsEasierNow #BookToday" (agora é mais fácil, reserve hoje) é o mote da campanha internacional, disponível em cinco idiomas em formato digital e com vários vídeos, lançada pela Associação Turismo do Algarve para captar turistas para a Páscoa e verão.

A campanha do Turismo do Algarve vai decorrer durante dois meses, com o objetivo de aumentar a notoriedade de Portugal e captar para a região turistas da Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça.

Em comunicado, a associação defende que os turistas vão poder viajar para o Algarve “de forma fácil e confortável”, uma vez que “estão mais simplificados” os procedimentos à chegada e antes da viagem.