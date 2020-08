Turismo do Algarve reforça campanhas para atrair visitantes a grandes eventos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Associação de Turismo do Algarve (ATA) está a reforçar as parcerias com algumas companhias aéreas para promover a região e atrair visitantes por altura dos grandes eventos desportivos, agendados até ao final do ano, segundo o presidente da entidade, João Fernandes.

“Além das campanhas de promoção regulares feitas ao longo de todo o ano, queremos atrair visitantes, tendo como mote os grandes eventos internacionais de topo marcados até ao final do ano”, disse à agência Lusa o presidente da associação.

Para João Fernandes, o Portugal Masters de golfe, as provas de automobilismo como o Grande Prémio de Fórmula 1, o European Le Mans Series, o Campeonato do Mundo de Kart e a prova de motociclismo do campeonato do Mundo de MotoGP “são atrativos para captar o interesse de novos visitantes para o Algarve”.

Segundo o responsável do turismo algarvio, as companhias aéreas British Airways, Eurowings, Ryanair, easyJet, Air France e Edelweiss “estão já a colaborar na criação de campanhas de marketing conjuntas para potenciar as reservas de estadias até ao final do ano”.

Na opinião de João Fernandes, a dinamização do turismo na região nos meses que registam menos procura “tornou-se prioritária”, perspetivando que os eventos internacionais “possam atrair um número significativo de visitantes para a região entre setembro e dezembro”.

“Pretendemos incentivar as reservas de última hora, uma tendência que, dado o atual contexto, tem vindo a crescer de forma significativa”, referiu João Fernandes, prevendo que “a intensificação das parcerias com algumas das principais companhias aéreas europeias que voam para a região irão ajudar a cumprir essa missão”.

O objetivo é cativar as pessoas que tinham agendado as suas férias, mas que por motivo da pandemia da covid-19 as tiveram de cancelar ou adiar, “mostrando-lhes que ainda as podem fazer no Algarve, um destino preparado para as receber, com segurança”.

Em comunicado, a Associação de Turismo do Algarve (ATA) indicou que as ações de promoção visam promover a região, “assentes numa estratégia de divulgação multiplataforma, que integra e combina canais digitais e impressos criteriosamente selecionados em alguns dos principais mercados” emissores de turismo, como o Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália e Suíça.

A ATA acrescenta que a diversidade da riqueza da oferta da região e o clima ameno que o Algarve tem ao longo de todo o ano “são fortes argumentos que estão a ser bem acolhidos pelas companhias aéreas, que têm vindo a mostrar grande recetividade para colaborar na realização deste tipo de ações conjuntas”.

Além das companhias aéreas, o Turismo do Algarve tem reforçado as campanhas de promoção com agências de viagens online e operadores turísticos junto de mercados estrategicamente selecionados no sentido de atrair mais turistas para a região algarvia.

A ATA dispõe de um orçamento anual de cerca de 4,3 milhões de euros para promover o destino Algarve.