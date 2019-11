Turismo do Algarve saúda primeiro restaurante do extremo sotavento com estrela Michelin

O Turismo do Algarve felicitou esta sexta-feira todos os restaurantes da região que mantiveram as suas estrelas Michelin depois de conhecidos os resultados do Guia Michelin Ibérico de 2020, com uma menção especial ao chef Rui Silvestre, líder da equipa do restaurante Vistas.

Situado no Monte Rei

Golf & Country Club, em Vila Nova de Cacela, aquele restaurante

conseguiu obter a primeira estrela para o extremo sotavento algarvio

e colocar, assim, mais uma referência do Algarve no mapa dos grandes

aficionados da “alta cozinha”.

“O Algarve conta,

neste momento, com sete restaurantes distinguidos com este prémio

máximo da gastronomia (dois detentores de duas estrelas e cinco

detentores de uma estrela), pelo que podemos dizer que o destino

está bem representado neste guia”, afirma João Fernandes,

presidente do Turismo do Algarve.

Sublinha que estas

distinções são relevantes para o Turismo do Algarve, na medida

em que constituem um ponto de interesse e uma motivação adicional

de visita à região, sobretudo junto dos turistas estrangeiros.

Os restaurantes que

ostentam a estrela Michelin, além de oferecerem uma experiência

diferenciadora, acabam por se tornar “numa montra privilegiada para

dar a conhecer os melhores produtos da região, como o marisco e o

peixe, através de propostas surpreendentes que preservam a

autenticidade dos sabores da gastronomia local”, defende.

São os seguintes os

restaurantes do Algarve que integram o Guia Michelin ibérico 2020:

2 ESTRELAS

Ocean (Armação de

Pêra)

Vila Joya (Albufeira)

1 ESTRELA

Bon Bon (Carvoeiro)

Gusto (Almancil)

São Gabriel (Almancil)

Vista (Portimão)

Vistas (Vila Nova de

Cacela)