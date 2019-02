Turismo em cemitérios é a nova aposta de Loulé

A autarquia de Loulé acredita que o turismo cemiterial poderá ser um dos atrativos da cidade

Os cemitérios já não são apenas espaços de descanso ou lugar onde vamos visitar os nossos entes queridos entretanto já falecidos, mas também um lugar de passagem para os turistas que visitam a cidade. Em Loulé, a autarquia acredita mesmo que “o turismo cemiterial poderá ser, de resto, um dos atrativos da cidade”.

Há cada vez mais turistas interessados em ver e conhecer as obras de arte e histórias dos cemitérios

“Cada vez mais, um pouco por toda a Europa, os cemitérios adquiriram também esta vertente aliada ao turismo. Um dos casos mais emblemáticos é o cemitério Père-Lachaise, em Paris, que recebe diariamente muitos turistas. Este poderá ser também um dos caminhos para atrair mais visitantes à cidade de Loulé”, refere a Câmara de Loulé, que, no final de 2018, reuniu com guias, operadores turísticos, agências de viagens, entre outros representantes do setor, com o objetivo de “criar uma estratégia para dinamizar a atividade turística na cidade”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve

