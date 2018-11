Turismo: Loulé promove-se em Espanha

A Câmara Municipal de Loulé marcou, mais uma vez, presença na vizinha Espanha para participar em certames de promoção turística. Desta vez, a autarquia louletana esteve a promover o município na Fehispor, em Badajoz, e na Intur, em Valladolid.

A Fehispor – Feira Hispano-Portuguesa decorreu de 15 a 18 de novembro, na cidade fronteiriça de Badajoz. Trata-se de um salão diversificado que reúne empresários espanhóis e portugueses com a finalidade de inserção na cultura do país vizinho e de criar novas oportunidades de negócio. Moda, calçado, turismo, gastronomia, móveis e decoração, foram alguns dos setores representados no certame. Loulé participou com um expositor que pretendeu mostrar a diversidade da atividade turística do concelho, nomeadamente naquelas que são consideradas as áreas-chave como as praias, o golfe, o turismo de natureza ou os eventos.

Nesta feira o público teve a oportunidade de participar no sorteio de cinco bilhetes para o Festival MED 2019, promovido pela Autarquia.

Já de 22 a 25 de novembro, o Município de Loulé participou em mais uma edição da Intur – Feria Internacional del Turismo de Interior, que decorreu em Valladolid. Nos mesmos moldes, a autarquia louletana esteve presente neste certame direcionado para o turismo rural e das áreas do interior com um ‘stand’ promocional, com distribuição de material informativo e oferta de provas de licores, aguardente de medronho, vinhos da Tôr, bolos de amêndoa regionais e figos cheios.

De resto, o projeto Turismo Criativo – através do qual o Município quer oferecer aos viajantes a possibilidade de fazer uma imersão na Cultura do Concelho, proporcionando-lhes vivências únicas, por meio de experiências e de aprendizagens – esteve em destaque. Foi sorteado também um fim de semana no Coreto Hostel e uma visita à Quinta da Tôr e degustação de vinhos, dois parceiros da Autarquia no projeto, para promover o Turismo Criativo.

Para a autarquia de Loulé, “o mercado espanhol constitui, cada vez mais, um nicho privilegiado para o turismo algarvio, em especial no Concelho de Loulé, não só pela proximidade territorial mas também pelo interesse crescente na atratividade da diversidade turística que o mesmo apresenta”.