Turismo: Ministro da Economia anuncia apoio de 150 milhões para o setor

Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia e da Transição Digital anunciou esta quinta-feira, no 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em Albufeira, o reforço no apoio ao setor turístico, com uma linha de 150 milhões de euros, que serão disponibilizados ainda este mês.

Este programa vai reforçar com 150 milhões de euros, quer o Turismo de Portugal, quer o sistema bancário para pequenas e médias empresas.

Pedro Siza Vieira espera “ainda antes do final do mês ter a famosa linha dos 150 milhões de euros disponíveis nas instituições de crédito e esperamos ainda antes do final do ano ter uma linha de recapitalização estratégica disponível”. Esta medida, anunciada em setembro, procura assim reforçar a oferta existente no setor turístico após um período pandémico.

Em Albufeira, o governante reforça a ideia de que “nos próximos tempos precisaremos de continuar a apoiar as empresas do setor turístico, porque apesar de já estar aí a retoma ela ainda vai ser lenta”.

Confrontado com a execução de outras medidas, como o Programa Reforçar, o Ministro admite não ter a certeza “de que consigamos ter o Programa Reforçar para ajudar as empresas a amortizar as suas linhas de crédito garantidas porque não temos Orçamento do Estado para o próximo ano, mas esperemos que isso possa ser compensado”, acrescentou.

O Congresso, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), vai decorrer até sexta-feira em Albufeira, e conta com um número recorde de inscritos, quase 600, para um evento que a associação do setor quer que marque “o momento de recomeça”, como disse a vice-presidente da AHP, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

