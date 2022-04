Turismo no Algarve teve”empurrão” do nosso Jornal

O desafio do JA implicava algum trabalho, mas foi prontamente aceite pelo presidente da Região de Turismo do Algarve: pôr um especialista em Turismo a olhar do lado de cá da História para os primórdios do desenvolvimento turístico da região, algumas décadas antes. Um tema que João Fernandes, 48 anos, sabia ser caro ao JORNAL do ALGARVE, que logo desde finais dos anos 50, aquando das primeiras edições, se abalançou no elogio das virtudes da região – e sobretudo do sotavento – enquanto futuro motor de desenvolvimento turístico.

João Fernandes



“Nos anos 60 começaram a surgir as iniciativas que estão na base do turismo moderno. É nesta década que abre o maior número de hotéis. Em 1960 é o Vasco da Gama, em Monte Gordo, o primeiro de todos, com o forte empenho do JORNAL DO ALGARVE”, salienta João Fernandes.



A ele vão seguir-se o Hotel da Baleeira, em Sagres; o Hotel das Caravelas, em Vila Real de Stº. António; o Hotel Faro, o Hotel Eva e o Hotel Santa Maria, em Faro; o Hotel Baltum e o Hotel Boa Vista, em Albufeira; o Hotel Algarve e o Hotel Júpiter, na Praia da Rocha em Portimão; o Hotel D. Filipa, em Vale de Lobo; o Hotel Beira Mar, em Quarteira; o Hotel do Levante, em Lagoa, etc.



João Fernandes considera preponderante o ano de 1965, com a inauguração do Aeroporto Internacional de Faro, graças ao qual o Algarve fica aberto para o mundo. “O turismo aéreo que se vai desenvolver, essencialmente com base no voo charter proveniente de Inglaterra, vai ter um peso incontestável no aumento do fluxo de turistas estrangeiros para o Algarve. Um ano depois da inauguração, o número de passageiros rondava já os 58 mil”, contabiliza. “E foi assim que uma região durante décadas habituada a estar esquecida no mapa abria-se em definitivo ao turismo internacional”.



A inauguração oficial do aeroporto tornou o sul do país apetecível para os grandes operadores turísticos da Europa (maioritariamente ingleses, numa primeira fase), responsáveis por trazer para o Algarve turistas à boleia de aviões fretados.



“O impacto da inauguração do aeroporto e da chegada em massa de turistas trazidos pelos grandes operadores turísticos internacionais é visível nos números: a hotelaria no Algarve passou de 30 mil dormidas de estrangeiros em 1960 para 500 mil em 1967. Em 1970 o número superava já o milhão”, sublinha.



O primeiro hotel de 5 estrelas da região foi o hotel Penina, em Portimão, em 1966. Seguem-se em 1967 o hotel Algarve (Praia da Rocha) e o hotel Alvor. Em 1968 abrem mais dois hotéis de 5 estrelas; o Balaia (Albufeira) e o Dona Filipa (Vale do Lobo).



“Aos poucos, as pequenas localidades do Algarve foram evoluindo de aldeias piscatórias para grandes centros turísticos. Nos anos 1960 ainda era comum ver os pescadores a conviverem com os turistas nas praias em Armação de Pera, Albufeira, Monte Gordo”, enuncia o presidente do Turismo do Algarve.



A oferta de restaurantes no final dos anos 60 era diminuta, mas o Turismo balnear chega em força ao barlavento nos anos 60. Albufeira, em particular, torna-se um marco do turismo no Algarve. O hotel Sol e Mar (construído em 1965) com acesso direto à praia e o hotel Balaia (1968) ajudaram no crescimento deste produto. Foi também em Albufeira que abriu um dos primeiros clubes noturnos do país (o Sete e Meio).



O Algarve torna-se então um destino turístico, atraindo gente famosa de todo o mundo. A partir dos anos 60 passaram pelo Algarve figuras como a princesa Carolina do Mónaco, o arquiteto Óscar Niemeier, o escritor Jorge Amado, o piloto Ayrton Senna, a atriz Ingrid Bergman e os músicos Paul McCartney, Tom Jones e Cliff Richard.



“Entre 1960 e 1970 as dormidas na hotelaria no Algarve registaram uma variação média anual de mais de 43,2%. São anos de grande investimento da região. Surgem, então, os primeiros estrangeiros que compram terrenos, investem na construção, abrem as primeiras discotecas. Em dez anos, a capacidade hoteleira aumenta cerca de 270%”, sublinha o dirigente da RTA.



J.P.