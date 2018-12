Turismo: Nova direção da ATA quer envolver as empresas na promoção

Promover um maior envolvimento e uma participação ativa dos empresários do Algarve num projeto “sólido e ambicioso para a promoção da região enquanto destino turístico” é um dos grandes objetivos da nova direção da Associação Turismo do Algarve (ATA), liderada por João Fernandes, que venceu as eleições para a presidência deste organismo.

“Iremos trabalhar no sentido de tornar o Algarve um destino mais competitivo e reconhecido pela qualidade e pela diversidade da sua oferta”, revela o novo presidente.

“Para isso, vamos potenciar um trabalho em rede, contando com a intervenção de todos os agentes da indústria de turismo da região – desde as empresas de alojamento, às agências de viagens, empresas de animação turística e de rent-a- car ou ainda as marinas, entre outros – em torno desse objetivo comum. Queremos ainda assegurar uma cobertura territorial de toda a região e contar com o contributo de todas as empresas do sotavento ao barlavento algarvio”, explica João Fernandes. “Neste contexto, a estratégia passará por um maior foco na comercialização da oferta da região, visando o aumento do negócios das nossas empresas”, acrescenta.

A partir do próximo dia 17 de dezembro, data em que terá lugar a tomada de posse da nova direção, a ATA passará a partilhar o presidente com a Região Turismo do Algarve (RTA), facto que João Fernandes encara como um desafio estimulante e como benéfico para a região.

“As duas organizações são complementares na sua ação, pelo que através da articulação dos seus papéis e da criação de sinergias entre quem define a estratégia de desenvolvimento turístico do destino e quem o promove internacionalmente, será possível obter não só uma maior rentabilização dos vários recursos disponíveis, mas também ganhar uma maior eficácia, um maior peso e um maior poder negocial para o Algarve ”.

Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa passa ainda por dar continuidade à aposta na diversidade da oferta da região, posicionando o Algarve como um destino que, em complemento ao “Sol & Mar” e ao golf – dois produtos de excelência, amplamente reconhecidos internacionalmente -, tem outras valências e potencialidades que devem ser exploradas, de forma a gerar diferentes motivações de visita e, consequentemente, novas oportunidades para os turistas virem conhecer a região. Paralelamente, a ATA irá também fomentar a colaboração e o trabalho conjunto com outras regiões em torno de produtos ou temáticas transversais.

Constituição da ATA:

Assembleia Geral

Presidente – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), representada por Álvaro José Viegas

Secretário – Associação Vilamoura Visitors, Residentes & Conventions Bureau, representada por Isolete Correia

Vogal – Proactivetur, Lda., representada por João Ministro

Direção

Presidente – Região de Turismo do Algarve, representada por João Fernandes

Vice-Presidente – Grampiam, SA, representada por Daniel do Adro

Vice-Presidente – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) representada por Duarte Correia

Vice-Presidente – Benamor – Actividades Turísticas, SA., representada por João Oliveira e Sousa

Vice-Presidente – Vila Monte – Desenvolvimento de Exploração Turística, SA, representada por Francisco Moser

Vice-Presidente – Sociedade Turística da Penina SA, representada por Rúben Paula

Conselho Fiscal

Presidente – Castro Marim Golf and Country Club, representada por Ricardo Cipriano

Vice-Presidente – Eva Sociedade Hoteleira SA, representada por Ana Sofia Almeida

Vogal – Verão Garantido Lda., representada por Lourenço Ribeiro